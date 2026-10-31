कार की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत

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यनेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 अक्तूबर को उसके पिता जगदीश बाइक से घर लौट रहे थे। दोपहर करीब दो बजे बादली बाईपास पर एक कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।हादसे में जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए बहादुरगढ़ के ब्रह्मशक्ति अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी मौत हो गई।अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।विकास, एएसआई, थाना बादली