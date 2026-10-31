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Hindi News ›   City & states ›   Motorcyclist killed after being hit by a car

कार की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत

Sat, 31 Oct 2026 02:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:07 AM IST
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बादली। बाईपास पर कार की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक जगदीश (60) बादली के रहने वाले थे। पुलिस ने मृतक के बेटे यनेश की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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यनेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 अक्तूबर को उसके पिता जगदीश बाइक से घर लौट रहे थे। दोपहर करीब दो बजे बादली बाईपास पर एक कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।
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हादसे में जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए बहादुरगढ़ के ब्रह्मशक्ति अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी मौत हो गई।
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अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
विकास, एएसआई, थाना बादली
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