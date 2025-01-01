मेला देखने गए युवक की मोटरसाइकिल चोरी

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साल्हावास। क्षेत्र के गांव खानपुर कलां में आयोजित मेले को देखने गए युवक की मोटरसाइकिल चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सूरज निवासी सुधराना ने बताया कि वह अपने भांजे साहिल के साथ खानपुर कलां मेले में आए हुए थे। जब वे मेले से वापिस जाने लगे तो उनकी स्प्लेंडर मोटर साइकिल चोरी हुई मिली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।