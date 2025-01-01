5 को होगी जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक

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झज्जर। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक 5 नवंबर को सुबह 10 बजे लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य, वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह करेंगे। सीटीएम ऋतु ने बताया कि बैठक में कुल 15 परिवाद रखे जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय पर पूरी जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान किया जा सके। संवाद