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Hindi News ›   City & states ›   Man arrested for swindling two lakh rupees from a woman

महिला से दो लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:46 AM IST
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झज्जर। व्हाट्सएप पर गैस कनेक्शन बंद होने का झांसा देकर फर्जी एप्लीकेशन लिंक के जरिए क्रेडिट कार्ड से करीब दो लाख रुपये की ठगी करने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी सानू दास को गिरफ्तार किया है। आरोपी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नारकेलडांगा का रहने वाला है।
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साइबर क्राइम थाना प्रभारी के अनुसार महिला को 23 अगस्त को गैस कनेक्शन बंद होने का मैसेज मिला था। 25 अगस्त को संपर्क करने पर आरोपी ने गैस मीटर की रीडिंग अपडेट करने के बहाने फर्जी एप्लीकेशन का लिंक भेजा। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर खाते से करीब दो लाख रुपये निकाल लिए।
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शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मनी ट्रेल और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी की पहचान की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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