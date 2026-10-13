फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Mamta and Tanish named best athletes at the athletics meet.

एथलेटिक्स मीट में ममता और तनीष बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

Tue, 13 Oct 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Mamta and Tanish named best athletes at the athletics meet.
12jjrp18- राजकीय महाविद्यालय मातनहेल में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेती ​खिलाड़ी। स्रोत
साल्हावास। राजकीय महाविद्यालय मातनहेल में सोमवार को सातवीं वार्षिक एथलेटिक्स मीट आयोजित की गई। इसमें महिला वर्ग में बीए प्रथम वर्ष की ममता और पुरुष वर्ग में बीए तृतीय वर्ष के तनीष को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए 100, 200 और 400 मीटर दौड़, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और लंबी कूद सहित छह स्पर्धाएं कराई गईं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र, पदक और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि राजकीय महाविद्यालय बड़ौता के प्राचार्य डॉ. अनिल ग्रोवर ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुशील दलाल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed