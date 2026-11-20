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उन्होंने युवाओं से अपराधियों को आदर्श बनाने के बजाय मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा, खेल और समाजसेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम करने वालों को प्रेरणास्रोत बनाने का आह्वान किया। विज्ञापन

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अपराध की दुनिया में दिखने वाला पैसा, नाम और हथियारों का प्रदर्शन केवल दिखावा है। समाज में सम्मान डर से नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों और उपलब्धियों से मिलता है। झज्जर और विशेषकर बहादुरगढ़ के दिल्ली से सटे होने के कारण अभिभावकों व शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने युवाओं से अपराधियों को आदर्श बनाने के बजाय मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा, खेल और समाजसेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम करने वालों को प्रेरणास्रोत बनाने का आह्वान किया।पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अपराध की दुनिया में दिखने वाला पैसा, नाम और हथियारों का प्रदर्शन केवल दिखावा है। समाज में सम्मान डर से नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों और उपलब्धियों से मिलता है। झज्जर और विशेषकर बहादुरगढ़ के दिल्ली से सटे होने के कारण अभिभावकों व शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

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झज्जर। पुलिस कमिश्नर सिमरदीप सिंह ने कहा कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत और भविष्य होते हैं। उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और मेहनत देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा सकती है, लेकिन गलत संगत और अपराध की दुनिया में फंसने से उनका भविष्य ही नहीं, परिवार और समाज भी प्रभावित होता है।