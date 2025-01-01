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Hindi News ›   City & states ›   Lock of a room on a plot broken; goods worth thousands stolen

प्लाट के कमरे का ताला तोड़ हजारों का सामान चोरी

Sun, 15 Nov 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:09 AM IST
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बहादुरगढ़। आसौदा टोडरान गांव में चोरों ने एक प्लाट के कमरे को निशाना बनाकर आठ गाटर, तीन पंखे और इन्वर्टर बैटरी चोरी कर ली। पीड़ित शीशराज सिंह दलाल ने आसौदा चौकी पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
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शिकायत में शीशराज ने बताया कि वह रोहतक स्थित आरपी स्टील कंपनी में काम करता है। आठ नवंबर की रात करीब चार बजे प्लाट पर पहुंचा तो कमरे से सामान गायब मिला। अपने स्तर पर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थाना आसौदा प्रभारी जयभगवान ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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