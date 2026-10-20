कवयित्री कौशल कबीर के काव्य संग्रह ‘बिखरे हुए जज्बात’ का लोकार्पण

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अंतरराष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश कल्याणे और राष्ट्रीय कवि संगम जींद की संयोजिका शकुंतला काजल शकुन के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद अरमिंदर चौधरी ने की। मंच संचालन गीतकार कृष्ण गोपाल विद्यार्थी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत रोहतक के डॉ. चंद्र दत्त शर्मा की सरस्वती वंदना से हुई।काव्योत्सव में पटौदी के कवि जगन्नाथ सोनी, जींद के गीतकार कदम सिंह, भिवानी के गजलकार पंकज ओम प्रेम, रोहतक के व्यंग्यकार पवन मित्तल, हांसी की कवयित्री खुशबू जैन और झज्जर के कवि-चित्रकार खेमचंद सहगल सहित अन्य साहित्यकारों ने हिंदी और हरियाणवी रचनाएं प्रस्तुत कीं। जय सिंह जीत, डॉ. गौरी अरोड़ा, डॉ. मनजीत, विरेंद्र कौशिक, वेद भारती, जगबीर कौशिक, सुनीता श्री, सुरेश कौशिक, मुन्ना दिल्लेरी, मोहित कौशिक और दीपक मिश्र ने भी काव्य पाठ किया।फोटो-51: काव्य संग्रह का लोकार्पण करते कविगण। संवाद