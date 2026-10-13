भारत टेक विजन समिट में स्पीकर बनेंगे झज्जर के कार्तिक, 50 वक्ताओं में मिली जगह

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इस प्रतिष्ठित समिट की थीम ‘द फ्यूचर ऑफ भारत’ है। इसमें तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नवाचार और उद्यमिता जैसे विषयों पर चर्चा के लिए 50 दूरदर्शी व्यक्तित्वों को एक मंच पर लाया जाएगा। कार्तिक को इन 50 प्रमुख वक्ताओं में शामिल किया गया है।इस मंच पर सुंदर पिचाई (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गूगल एवं अल्फाबेट), सत्या नडेला (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माइक्रोसॉफ्ट) और सुनीता विलियम्स (नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री) जैसी वैश्विक हस्तियों के साथ उनका नाम जुड़ना विशेष उपलब्धि है।कार्तिक की इस उपलब्धि पर स्कूल निदेशक रमेश गुलिया, सचिव विशाल नेहरा, हेमंत गुलिया, प्राचार्य प्रीति राठी ने बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्तिक अपनी प्रतिभा और नवाचार से भविष्य में भी देश का नाम रोशन करेंगे।कार्तिक को समिट की वेबसाइट पर ‘फीचर्ड यंग इनोवेटर’ के रूप में भी स्थान दिया गया है। मात्र 16 वर्ष की आयु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एप डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले कार्तिक का चयन युवा भारतीय प्रतिभाओं की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। कार्तिक के पिता अजीत जाखड़ किसान है। उन्होंने भी बेटे की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की।कार्तिक जाखड़ इससे पहले भी तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। वे भारत के सबसे कम उम्र के एप डेवलपर के रूप में पहचान बना चुके हैं और उनके नाम छह पेटेंट होने की उपलब्धि भी दर्ज है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है, जो 111 भाषाओं में संवाद कर सकता है।