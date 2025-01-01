रुक-रुककर बरसे मेघ, झज्जर में 13.2 एमएम बारिश

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सबसे अधिक 13.2 एमएम बारिश झज्जर में दर्ज की गई। बारिश के चलते कुछ स्थानों पर जलभराव हुआ, लेकिन दिन निकलने के साथ ही पानी की निकासी हो गई, जिससे लोगों को राहत मिली। दोपहर तीन बजे तक आसमान में बादल छाए रहे, इसके बाद हल्की धूप निकली। बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। लोगों ने एसी और कूलर का इस्तेमाल भी कम कर दिया है।शनिवार सुबह बारिश के कारण पार्कों में सैर करने वालों की संख्या कम रही। शहर के आंबेडकर चौक, पुराना बस अड्डा रोड, बीकानेर चौक, छारा चुंगी और माता गेट के आसपास पानी जमा हुआ, जो बाद में निकल गया। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि जिले में 1 से 31 अगस्त तक 145.1 एमएम बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 137.1 एमएम है। यह सामान्य से 6 प्रतिशत अधिक है। वहीं, 1 जून से 31 अगस्त तक 285.5 एमएम बारिश हुई, जबकि सामान्य 311.1 एमएम है, जो सामान्य से 8 प्रतिशत कम है।कहां कितनी हुई बारिश...झज्जर- 13.2 एमएमबहादुरगढ़-3.3 एमएमबादली- 4.5 एमएमबेरी- 1 एमएमसाल्हावास- 1 एमएम