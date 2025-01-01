ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं तो फॉर्म-6 भरकर करा सकेंगे शामिल

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डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर को जारी स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया है। इसके अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर सभी पात्र नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नए सिरे से आवेदन करना होगा। यह नियम पहली बार मतदाता बनने वाले और पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज करा चुके नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा।डीसी ने बताया कि पहले मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत केवल इसी आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, आवेदक का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए और आवेदन में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए।