हरियाणा ने ओडिशा को सात विकेट से हराया, गौरिश चमके
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:09 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:09 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लीग मुकाबले में हरियाणा ने ओडिशा को सात विकेट से हराया। बहादुरगढ़ निवासी हरियाणा टीम के खिलाड़ी गौरिश दहिया ने नाबाद 22 रन बनाने के साथ दो कैच भी पकड़े।
पुडुचेरी के सीएपी ग्राउंड-4 में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। ओडिशा की टीम 47.4 ओवर में 263 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में हरियाणा ने 46.3 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। गौरिश दहिया ने 10 गेंदों में एक चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 22 रन बनाए।
विज्ञापन
पुडुचेरी के सीएपी ग्राउंड-4 में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। ओडिशा की टीम 47.4 ओवर में 263 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसके जवाब में हरियाणा ने 46.3 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। गौरिश दहिया ने 10 गेंदों में एक चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 22 रन बनाए।
विज्ञापन