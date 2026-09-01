गुलिया क्रिकेट अकादमी ने 93 रनों से जीता मैच

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संवाद न्यूज एजेंसीझज्जर। दिल्ली स्थित निजी क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड में अंडर-14 प्रतियोगिता का लीग क्रिकेट मैच खेला गया। इस मुकाबले में गुलिया क्रिकेट अकादमी बहादुरगढ़ ने ड्रीम चेजर्स की टीम को 93 रनों से हराया। गुलिया अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।पहले बल्लेबाजी करते हुए गुलिया क्रिकेट अकादमी बहादुरगढ़ ने 40 ओवरों में 235 रन बनाए। इस दौरान टीम के तीन विकेट गिरे। खिलाड़ी ध्रुव गुलिया ने 109 गेंदों में 18 चौकों की मदद से 109 रन की शतकीय पारी खेली। उन्हें शतक लगाने पर मैन ऑफ द मैच चुना गया। गुलिया अकादमी की ओर से गेंदबाजी में अर्नव ने एक विकेट लिया। शौर्य ने भी एक विकेट हासिल किया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी ड्रीम चेजर्स की टीम 33.4 ओवरों में 142 रनों पर ऑल आउट हो गई। ड्रीम चेजर्स की ओर से अर्नव ने 48 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 35 रन बनाए। गेंदबाजी में जियांश और आर्यन यादव ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। मैच में ध्रुव गुलिया को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और जियांश को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी चुना गया।