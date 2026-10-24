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Hindi News ›   City & states ›   Gold and silver prices fall ahead of Karwa Chauth; an uptick in buying is expected.

करवाचौथ से पहले सोने-चांदी के भाव गिरे, खरीदारी बढ़ने की उम्मीद

Sat, 24 Oct 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:52 AM IST
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Gold and silver prices fall ahead of Karwa Chauth; an uptick in buying is expected.
-फोटो 84 : शहर में एक ज्वैलर्स दुकान पर खरीदारी करती महिलाएं। संवाद - फोटो : Villagers
बहादुरगढ़। करवाचौथ से पहले सोने के भाव में करीब 10 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 50 हजार रुपये प्रति किलो तक की गिरावट आई है। इससे सराफा कारोबारियों को त्योहार पर खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। 29 अक्तूबर को करवाचौथ मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। इस बार हल्की चेन, अंगूठी और चांदी की पायल जैसे आभूषण महिलाओं की पसंद बन सकते हैं।
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हरियाणा स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष पवन वर्मा ने बताया कि करवाचौथ पर महिलाएं ऐसे गहने पसंद करती हैं, जिन्हें त्योहार के साथ रोजमर्रा में भी पहना जा सके। हल्के और छोटे डिजाइन वाले आभूषण इस लिहाज से पसंद किए जाते हैं। चांदी की पायल की भी मांग रहती है।
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मेन बाजार के ज्वैलर्स जगदीश एलाबादी ने बताया कि कीमतों में गिरावट से उन ग्राहकों को खरीदारी का अवसर मिल सकता है, जो लंबे समय से भाव कम होने का इंतजार कर रहे थे। कारोबारियों को त्योहार से पहले बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
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-फोटो 84 : शहर में एक ज्वैलर्स दुकान पर खरीदारी करती महिलाएं। संवाद

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