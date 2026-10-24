करवाचौथ से पहले सोने-चांदी के भाव गिरे, खरीदारी बढ़ने की उम्मीद

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हरियाणा स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष पवन वर्मा ने बताया कि करवाचौथ पर महिलाएं ऐसे गहने पसंद करती हैं, जिन्हें त्योहार के साथ रोजमर्रा में भी पहना जा सके। हल्के और छोटे डिजाइन वाले आभूषण इस लिहाज से पसंद किए जाते हैं। चांदी की पायल की भी मांग रहती है। विज्ञापन

मेन बाजार के ज्वैलर्स जगदीश एलाबादी ने बताया कि कीमतों में गिरावट से उन ग्राहकों को खरीदारी का अवसर मिल सकता है, जो लंबे समय से भाव कम होने का इंतजार कर रहे थे। कारोबारियों को त्योहार से पहले बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। विज्ञापन विज्ञापन



-फोटो 84 : शहर में एक ज्वैलर्स दुकान पर खरीदारी करती महिलाएं। संवाद



-- -- -- -- -- -- -- -- -- - हरियाणा स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष पवन वर्मा ने बताया कि करवाचौथ पर महिलाएं ऐसे गहने पसंद करती हैं, जिन्हें त्योहार के साथ रोजमर्रा में भी पहना जा सके। हल्के और छोटे डिजाइन वाले आभूषण इस लिहाज से पसंद किए जाते हैं। चांदी की पायल की भी मांग रहती है।मेन बाजार के ज्वैलर्स जगदीश एलाबादी ने बताया कि कीमतों में गिरावट से उन ग्राहकों को खरीदारी का अवसर मिल सकता है, जो लंबे समय से भाव कम होने का इंतजार कर रहे थे। कारोबारियों को त्योहार से पहले बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।-फोटो 84 : शहर में एक ज्वैलर्स दुकान पर खरीदारी करती महिलाएं। संवाद

बहादुरगढ़। करवाचौथ से पहले सोने के भाव में करीब 10 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 50 हजार रुपये प्रति किलो तक की गिरावट आई है। इससे सराफा कारोबारियों को त्योहार पर खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। 29 अक्तूबर को करवाचौथ मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। इस बार हल्की चेन, अंगूठी और चांदी की पायल जैसे आभूषण महिलाओं की पसंद बन सकते हैं।