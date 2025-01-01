महान योद्धा थे स्वतंत्रता सेनानी राव मंगली राम : गीता भुक्कल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:32 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:32 AM IST
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स्वतंत्रता सेनानी राव मंगली राम की पुण्यतिथि पर राव मंगली राम पार्क में हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और स्वतंत्रता सेनानी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं पूर्व मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल ने राव मंगली राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि राव मंगली राम ने अंग्रेजी हुकूमत से सीधे लोहा लेकर देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। इस दौरान उन्हें जेल भी काटनी पड़ी।
इस अवसर पर यादव सभा के प्रधान वीरेंद्र दरोगा, सुभाष गुर्जर, रिटायर्ड प्रिंसिपल एचएस यादव, राव संतराम नंबरदार, लक्ष्मी दत्त मास्टर, सुरेंद्र सिंह, भूप सिंह, पवन कुमार नंबरदार, अशोक कुमार, दयानंद , कुलदीप, कुलभूषण मौजूद रहे।
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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं पूर्व मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल ने राव मंगली राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि राव मंगली राम ने अंग्रेजी हुकूमत से सीधे लोहा लेकर देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। इस दौरान उन्हें जेल भी काटनी पड़ी।
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इस अवसर पर यादव सभा के प्रधान वीरेंद्र दरोगा, सुभाष गुर्जर, रिटायर्ड प्रिंसिपल एचएस यादव, राव संतराम नंबरदार, लक्ष्मी दत्त मास्टर, सुरेंद्र सिंह, भूप सिंह, पवन कुमार नंबरदार, अशोक कुमार, दयानंद , कुलदीप, कुलभूषण मौजूद रहे।
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