Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Freedom fighter Rao Mangli Ram was a

महान योद्धा थे स्वतंत्रता सेनानी राव मंगली राम : गीता भुक्कल

Tue, 10 Nov 2026 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
Freedom fighter Rao Mangli Ram was a
09jjrp03- स्वतंत्रता सेनान राव मंगलीराम की पुण्यति​थि पर आयोजित हवन यज्ञ में भाग लेती विधायक गी
स्वतंत्रता सेनानी राव मंगली राम की पुण्यतिथि पर राव मंगली राम पार्क में हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और स्वतंत्रता सेनानी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
विज्ञापन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं पूर्व मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल ने राव मंगली राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि राव मंगली राम ने अंग्रेजी हुकूमत से सीधे लोहा लेकर देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। इस दौरान उन्हें जेल भी काटनी पड़ी।
विज्ञापन

इस अवसर पर यादव सभा के प्रधान वीरेंद्र दरोगा, सुभाष गुर्जर, रिटायर्ड प्रिंसिपल एचएस यादव, राव संतराम नंबरदार, लक्ष्मी दत्त मास्टर, सुरेंद्र सिंह, भूप सिंह, पवन कुमार नंबरदार, अशोक कुमार, दयानंद , कुलदीप, कुलभूषण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed