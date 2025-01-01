महान योद्धा थे स्वतंत्रता सेनानी राव मंगली राम : गीता भुक्कल

विज्ञापन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं पूर्व मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल ने राव मंगली राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि राव मंगली राम ने अंग्रेजी हुकूमत से सीधे लोहा लेकर देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। इस दौरान उन्हें जेल भी काटनी पड़ी।इस अवसर पर यादव सभा के प्रधान वीरेंद्र दरोगा, सुभाष गुर्जर, रिटायर्ड प्रिंसिपल एचएस यादव, राव संतराम नंबरदार, लक्ष्मी दत्त मास्टर, सुरेंद्र सिंह, भूप सिंह, पवन कुमार नंबरदार, अशोक कुमार, दयानंद , कुलदीप, कुलभूषण मौजूद रहे।