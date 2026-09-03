मातनहेल में पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर संपन्न

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

साल्हावास। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मातनहेल में आयोजित पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में गुरुग्राम संभाग के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से आए 149 स्काउट्स ने भाग लिया। परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए पांच सदस्यीय परीक्षक दल भी उपस्थित रहा।कैंप कोऑर्डिनेटर निधि शर्मा के समन्वय और लीडर ऑफ कोर्स श्रवणलाल जाट के मार्गदर्शन में शिविर का संचालन किया गया। स्काउट्स को चेस्ट नंबर आवंटित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। दूसरे एवं तीसरे दिन लिखित व व्यावहारिक परीक्षण में प्राथमिक चिकित्सा, गांठ एवं बंधन, कैंप क्राफ्ट, दिशा-ज्ञान, संकेत-संचार, ध्वज शिष्टाचार, मार्चिंग, पायनियरिंग, टेंट निर्माण, अनुमान, सेवा-भाव और नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन किया गया।चौथे दिन ग्रैंड कैंप फायर आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग के सहायक आयुक्त भूपेश भट्ट मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्काउट्स के कौशल और कैंप क्राफ्ट की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता विकसित करने का प्रभावी माध्यम है।प्राचार्य कंवर सिंह ने भी शिविर को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। समापन पर पांचों परीक्षकों को सम्मानित किया गया। पात्र स्काउट्स को आगामी चरण में राष्ट्रपति स्काउट पुरस्कार के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा।