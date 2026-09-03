फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Five-day State Award testing camp concludes in Matanhail.

मातनहेल में पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर संपन्न

Thu, 03 Sep 2026 07:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Thu, 03 Sep 2026 07:27 PM IST
विज्ञापन
Five-day State Award testing camp concludes in Matanhail.
03jjrp02-पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मातनहेल में पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर में य
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

साल्हावास। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मातनहेल में आयोजित पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में गुरुग्राम संभाग के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से आए 149 स्काउट्स ने भाग लिया। परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए पांच सदस्यीय परीक्षक दल भी उपस्थित रहा।
कैंप कोऑर्डिनेटर निधि शर्मा के समन्वय और लीडर ऑफ कोर्स श्रवणलाल जाट के मार्गदर्शन में शिविर का संचालन किया गया। स्काउट्स को चेस्ट नंबर आवंटित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। दूसरे एवं तीसरे दिन लिखित व व्यावहारिक परीक्षण में प्राथमिक चिकित्सा, गांठ एवं बंधन, कैंप क्राफ्ट, दिशा-ज्ञान, संकेत-संचार, ध्वज शिष्टाचार, मार्चिंग, पायनियरिंग, टेंट निर्माण, अनुमान, सेवा-भाव और नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन किया गया।
विज्ञापन

चौथे दिन ग्रैंड कैंप फायर आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग के सहायक आयुक्त भूपेश भट्ट मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्काउट्स के कौशल और कैंप क्राफ्ट की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता विकसित करने का प्रभावी माध्यम है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्राचार्य कंवर सिंह ने भी शिविर को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। समापन पर पांचों परीक्षकों को सम्मानित किया गया। पात्र स्काउट्स को आगामी चरण में राष्ट्रपति स्काउट पुरस्कार के लिए आवेदन का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed