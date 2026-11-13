बाजरे की खरीद के लिए ई-खरीद पोर्टल बंद होने से किसान परेशान

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आढ़ती एसोसिएशन झज्जर अनाज मंडी के प्रधान विनोद पूनिया ने बताया कि वीरवार को करीब 20 किसान अपनी बाजरे की फसल लेकर पहुंचे हैं, जिसमें से एक भी किसान का गेट पास नहीं काटा गया। इस दौरान माछरोली से सत्यनारायण, गिजाडौद से मुकेश व सुभाष, तलाव से हरीश, असदपुर खेड़ा से राजबीर, काहड़ी से सुरेश और गुढ़ा से जयबीर अपनी बाजरे की फसल लेकर पहुंचे। इस दौरान ई-खरीद पोर्टल पर गेट पास नहीं कटने को लेकर किसानों को मायूस होना पड़ा। ई-खरीद पोर्टल पर अब गेट पास नहीं कटने से किसानों को भावांतर से भी वंचित रहना पड़ेगा। इसको लेकर किसानों से बातचीत करके जिला उपायुक्त से मुलाकात की जाएगी।वर्जनसरकार की तरफ से ई-खरीद पोर्टल पर बाजरे के गेट पास काटने के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब आने वाले किसानों के बाजरे के गेट पास ई-नेम पोर्टल पर काट दिए जाएंगे। अब तक उनके पास कोई काम नहीं आया है। यदि कोई आएगा तो ई नेम पर गेट पास काट दिए जाएंगे। अब तक झज्जर मंडी में 175000 क्विंटल बाजरे की फसल खरीदी गई, जिसमें से 130900 क्विंटल का उठान किया गया है।कुलदीप जाखड़, सचिव, मार्केट कमेटी झज्जर