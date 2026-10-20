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Hindi News ›   City & states ›   Ensure resolution of claims and objections: DC

दावे-आपत्तियों का सुनिश्चित हो निपटान : डीसी

Tue, 20 Oct 2026 02:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:57 AM IST
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झज्जर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने एसआईआर-2026 के तहत जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियों का निपटान 28 अक्तूबर तक सुनिश्चित किया जाए। अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित होगी। डीसी ने बताया कि उन्होंने नागरिकों से नाम, पता, आयु और फोटो सहित अन्य विवरणों की जांच करने तथा त्रुटि मिलने पर समय रहते सुधार कराने की अपील की। संंवाद
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