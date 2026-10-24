साल्हावास में कई गांवों में पेयजल संकट गहराया

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खानपुर कलां, खानपुर खुर्द, खेड़ा थरू, गोरिया, झामरी, बहु, मातनहेल और सुंदरेहटी सहित कई गांवों के लोग बिजली संकट से परेशान हैं। शुक्रवार को बंबुलिया, भूरावास, रुड़ियावास और छुछकवास में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही। विज्ञापन

बिजली न होने से लोगों को रात अंधेरे में गुजारनी पड़ रही है। गर्मी और उमस के कारण बच्चे, बुजुर्ग और मरीज परेशान हैं। मच्छरों के कारण छोटे बच्चों की नींद भी प्रभावित हो रही है। वहीं, विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। खानपुर कलां, खानपुर खुर्द, खेड़ा थरू, गोरिया, झामरी, बहु, मातनहेल और सुंदरेहटी सहित कई गांवों के लोग बिजली संकट से परेशान हैं। शुक्रवार को बंबुलिया, भूरावास, रुड़ियावास और छुछकवास में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही।बिजली न होने से लोगों को रात अंधेरे में गुजारनी पड़ रही है। गर्मी और उमस के कारण बच्चे, बुजुर्ग और मरीज परेशान हैं। मच्छरों के कारण छोटे बच्चों की नींद भी प्रभावित हो रही है। वहीं, विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं।

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साल्हावास। मातनहेल और बहु बिजलीघर के अंतर्गत आने वाले गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, कई गांवों में पिछले दो दिनों से बिजली नहीं आई। इससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने के साथ पशुओं के लिए पानी और चारा जुटाना भी मुश्किल हो गया है।