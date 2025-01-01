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बढ़ते प्रदूषण के बीच खेतों में जलाए जा रहे अवशेष

Sun, 15 Nov 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:14 AM IST
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Crop residues being burned in fields amidst rising pollution
फोटो नंबर 72: खेतों के अवशेष में आग लगाने से आसमान में उड़ रहा धुआं। (संवाद)
बादली। बढ़ते प्रदूषण के बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। शनिवार को माजरी और गुभाना गांव में कई जगह किसानों ने खेतों में आग लगाकर पराली और अन्य फसल अवशेष जलाए। इससे आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई, वहीं सड़कों पर दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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दोपहर के समय कई खेतों में एक साथ आग लगने से पूरे क्षेत्र में धुआं छा गया। आसमान में भी धुएं की मोटी परत दिखाई दी।
कृषि अधिकारी सुनील कौशिक ने बताया कि फसल अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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फोटो नंबर 72: खेतों के अवशेष में आग लगाने से आसमान में उड़ रहा धुआं। (संवाद)
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