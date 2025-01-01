बाल दिवस पर कांग्रेस सेवादल ने बांटी शिक्षण सामग्री
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:16 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। कांग्रेस सेवादल की ओर से शनिवार को बस्ती में बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबर, पेन और मिठाइयां वितरित की गईं। कार्यक्रम के बाद चौपाल लगाकर बस्ती के लोगों की समस्याएं भी सुनी गईं।
कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली से ही देश की प्रगति तय होगी। सेवादल अध्यक्ष रमेश जाखड़ ने कहा कि बस्ती के लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। सेवादल सदस्यों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से मिलने और ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया।
चौपाल में अभिभावकों ने कहा कि चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेते हैं। इसके बाद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने राशन, साफ पानी, सफाई और शिक्षा से जुड़ी परेशानियां उठाईं।
विज्ञापन
कार्यक्रम में राजबीर राहड़, मुकेश शर्मा, कैप्टन सतबीर बड़क, राजबीर दहिया, रमेश डावला, मदनलाल भाट, शीला देवी, हिमांशी, लोगेश राहड़, तनवी, राय सिंह और रामबीर मौजूद रहे।
विज्ञापन
कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली से ही देश की प्रगति तय होगी। सेवादल अध्यक्ष रमेश जाखड़ ने कहा कि बस्ती के लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। सेवादल सदस्यों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से मिलने और ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया।
विज्ञापन
चौपाल में अभिभावकों ने कहा कि चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेते हैं। इसके बाद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने राशन, साफ पानी, सफाई और शिक्षा से जुड़ी परेशानियां उठाईं।
विज्ञापन
कार्यक्रम में राजबीर राहड़, मुकेश शर्मा, कैप्टन सतबीर बड़क, राजबीर दहिया, रमेश डावला, मदनलाल भाट, शीला देवी, हिमांशी, लोगेश राहड़, तनवी, राय सिंह और रामबीर मौजूद रहे।