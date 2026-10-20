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Hindi News ›   City & states ›   Cadet from Government College selected for Advanced Leadership Camp

एडवांस लीडरशिप कैंप के लिए राजकीय कॉलेज के कैडेट का चयन

Tue, 20 Oct 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:58 AM IST
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Cadet from Government College selected for Advanced Leadership Camp
फोटो 72: जय। 
बादली। राजकीय कॉलेज बादली के एनसीसी कैडेट जय का चयन एडवांस लीडरशिप कैंप के लिए हुआ है। 8वीं हरियाणा बटालियन एनसीसी रेवाड़ी के अंतर्गत चयनित कैडेट 30 अक्तूबर तक पंजाब के मलोट स्थित एनसीसी अकादमी में प्रशिक्षण लेगा। शिविर में कैडेटों को नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर आनंद कुमार ने जय को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एनसीसी अधिकारी डॉ. मनजीत सिंह ने विश्वास जताया कि जय शिविर में बेहतर प्रदर्शन कर महाविद्यालय और बटालियन का नाम रोशन करेगा।
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