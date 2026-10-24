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Hindi News ›   City & states ›   Bus carrying pilgrims collides with a truck on KMP; nine people injured

केएमपी पर ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस, नौ लोग चोटिल

Sat, 24 Oct 2026 02:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:47 AM IST
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Bus carrying pilgrims collides with a truck on KMP; nine people injured
-फोटो 90 : अस्पताल में उपचाराधीन घायल। संवाद
बहादुरगढ़। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर आसौदा टोल के पास वीरवार रात सड़क किनारे खड़े ट्रक से श्रद्धालुओं से भरी बस टकरा गई। हादसे में नौ लोगों को हल्की चोटे आई हैं। सभी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत खतरे से बाहर है।
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जानकारी के अनुसार, राजस्थान के भरतपुर जिले से 58 यात्रियों को लेकर बस पानीपत के समालखा में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। वीरवार रात करीब 10 बजे आसौदा टोल के पास बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने घायलों को संभाला और अस्पताल पहुंचाया।
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घायलों में सोनू, लक्ष्मी, मान सिंह, मोती, किशोरीलाल, मुक्ति, हरिमोहन और धर्मा सहित नौ लोग शामिल हैं। सूचना मिलने पर आसौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
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अस्पताल में उपचाराधीन किशोरीलाल ने बताया कि सभी समालखा में धार्मिक आयोजन में शामिल होने जा रहे थे रास्ते में अचानक हादसा हो गया। थाना आसौदा के एसएचओ जयभगवान ने बताया कि शुक्रवार शाम तक घायलों के बयान दर्ज नहीं हो पाए थे। बयान दर्ज होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सभी घायलों की हालात ठीक है।



-फोटो 90 : अस्पताल में उपचाराधीन घायल। संवाद



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