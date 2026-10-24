केएमपी पर ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस, नौ लोग चोटिल

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जानकारी के अनुसार, राजस्थान के भरतपुर जिले से 58 यात्रियों को लेकर बस पानीपत के समालखा में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। वीरवार रात करीब 10 बजे आसौदा टोल के पास बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने घायलों को संभाला और अस्पताल पहुंचाया।घायलों में सोनू, लक्ष्मी, मान सिंह, मोती, किशोरीलाल, मुक्ति, हरिमोहन और धर्मा सहित नौ लोग शामिल हैं। सूचना मिलने पर आसौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।अस्पताल में उपचाराधीन किशोरीलाल ने बताया कि सभी समालखा में धार्मिक आयोजन में शामिल होने जा रहे थे रास्ते में अचानक हादसा हो गया। थाना आसौदा के एसएचओ जयभगवान ने बताया कि शुक्रवार शाम तक घायलों के बयान दर्ज नहीं हो पाए थे। बयान दर्ज होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सभी घायलों की हालात ठीक है।-फोटो 90 : अस्पताल में उपचाराधीन घायल। संवाद