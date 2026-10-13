बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप के 8 वर्ष पूरे, केविन परेरा ने सराहा

बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप के 8 वर्ष पूरे, केविन परेरा ने सराहा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:01 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:01 AM IST
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बहादुरगढ़। सातवें एलेंटा मार्ट बीआरजी एनुअल रन-2026 के एक्सपो में प्रोकैम इंटरनेशनल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट केविन परेरा पहुंचे। उन्होंने बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप (बीआरजी) के संस्थापक दीपक छिल्लर को आयोजन के लिए बधाई दी और ग्रुप के प्रयासों की सराहना की।
परेरा ने कहा कि बीआरजी ने पिछले आठ वर्षों में फिटनेस और दौड़ संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाया है। ग्रुप ने दिल्ली-एनसीआर में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बीआरजी के आठ वर्ष पूरे होने पर सदस्यों, धावकों, स्वयंसेवकों और मुख्य दल को बधाई दी।
इस बार बीआरजी एनुअल रन की थीम ''''नशे के खिलाफ दौड़'''' है। इसका उद्देश्य नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देना है। दीपक छिल्लर ने केविन परेरा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीआरजी का लक्ष्य फिटनेस जागरूकता और सामाजिक सरोकारों से जुड़ना है।
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-फोटो 94 : प्रोकैम इंटरनेशनल के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (बिजनेस एंड रनिंग डेवलपमेंट) केविन परेरा का स्वागत करते ग्रुप सदस्य। स्रोत ग्रुप
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परेरा ने कहा कि बीआरजी ने पिछले आठ वर्षों में फिटनेस और दौड़ संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाया है। ग्रुप ने दिल्ली-एनसीआर में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बीआरजी के आठ वर्ष पूरे होने पर सदस्यों, धावकों, स्वयंसेवकों और मुख्य दल को बधाई दी।
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इस बार बीआरजी एनुअल रन की थीम ''''नशे के खिलाफ दौड़'''' है। इसका उद्देश्य नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देना है। दीपक छिल्लर ने केविन परेरा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीआरजी का लक्ष्य फिटनेस जागरूकता और सामाजिक सरोकारों से जुड़ना है।
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-फोटो 94 : प्रोकैम इंटरनेशनल के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (बिजनेस एंड रनिंग डेवलपमेंट) केविन परेरा का स्वागत करते ग्रुप सदस्य। स्रोत ग्रुप