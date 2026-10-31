फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Awareness camps held in 48 schools under the 'Safe Childhood' campaign

सुरक्षित बचपन अभियान के 48 स्कूलों में लगे जागरूकता शिविर

Sat, 31 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Awareness camps held in 48 schools under the 'Safe Childhood' campaign
30jjrp05- विद्या​र्थियों को संबो​धित करते सीजेएम विशाल। स्रोत : प्रा​धिकरण
झज्जर। सुरक्षित बचपन अभियान के तीसरे दिन जिले के 48 सरकारी एवं निजी विद्यालयों में जागरूकता शिविर लगाए गए। इनमें विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, अधिकारों और किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन

अभियान के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई, साइबर क्राइम पुलिस थाना, किशोर न्याय बोर्ड और संबंधित विभागों के रिसोर्स पर्सन प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को जानकारी दे रहे हैं। न्यायिक अधिकारी भी स्कूलों का दौरा कर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुजाना में विद्यार्थियों को संबोधित किया। सिविल जज आदित्य वर्मा ने भी बच्चों को बाल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी।
विज्ञापन

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सीजेएम विशाल और सिविल जज विनीत कुमार ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012, गुड टच-बैड टच, बाल विवाह की रोकथाम, बाल अधिकारों और चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहें और अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed