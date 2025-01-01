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Hindi News ›   City & states ›   ANPR cameras will start being installed at petrol pumps from today.

आज से पेट्रोल पंपों पर लगने शुरू होंगे एएनपीआर कैमरे

Sun, 15 Nov 2026 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:10 AM IST
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झज्जर। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी के लिए रविवार से पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने का काम शुरू होगा। कैमरे वाहन पोर्टल से जुड़ेंगे और नंबर प्लेट स्कैन करते ही वाहन की जानकारी मिल सकेगी। इससे बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र और निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों की पहचान होगी।
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परिवहन आयुक्त, हरियाणा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिले के सभी संचालित पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक कंपनी के साथ अनुबंध किया है। कंपनी की ओर से कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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इस व्यवस्था के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने पहले चरण में झज्जर के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
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वर्जन
इस आधुनिक तकनीक के लागू होने से वाहनों की जांच एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करने में परिवहन विभाग को काफी मदद मिलेगी। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों तथा निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों की पहचान करने में भी सुविधा होगी।
रवीश हुड्डा, जिला परिवहन अधिकारी
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