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पार्टी की रीढ़ होते हैं सजग कार्यकर्ता : गीता

Tue, 20 Oct 2026 03:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:02 AM IST
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Alert party workers are the backbone of the party: Geeta
19jjrp07- कांग्रेस सेवादल की बैठक में नियु​क्ति पत्र सौंपती हुई विधायक गीता भुक्कल । स्रोत : पा
झज्जर। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक गीता भुक्कल के आवास पर कांग्रेस सेवादल की जिला स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान गीता भुक्कल ने मदनलाल भाट को जिला सचिव नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने उन्हें सेवादल की टोपी पहनाकर सम्मानित किया। बैठक में गीता भुक्कल ने कहा कि प्रदेश में किसान मंडियों में परेशान हैं और स्कूली शिक्षा का ढांचा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सजग कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। बैठक में 12 अक्तूबर को आयोजित ‘वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ महाप्रदर्शन की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों और सेवादल की कार्यशाला आयोजित करने पर चर्चा हुई। संवाद
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