कृषि मेला आज, 50 से अधिक स्टॉल लगेंगे

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झज्जर। गांव हसनपुर स्थित एमआर स्कूल में शनिवार को कृषि मेला आयोजित होगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी मेले का शुभारंभ करेंगे। मेला संयोजक एवं पूर्व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सात विषयों पर सेमिनार होंगे। कृषि और पशुपालन से संबंधित 50 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और भंडारे की व्यवस्था भी रहेगी।मेले में मासूम शर्मा, बिंद्र दिनोदा, प्रदीप बूरा, पूजा हुड्डा, जोगिंद्र कुंडू, महाबीर गुड्डू और पम्मी मोटन प्रस्तुति देंगे। दोपहर 12 बजे पहले लकी ड्रॉ में रोटावेटर और मोटरसाइकिल दी जाएगी। शाम 4:30 बजे ट्रैक्टर, किसान ड्रोन, मोटरसाइकिल, एलईडी और फलों की पौध के लिए ड्रॉ निकलेगा। इसके लिए पंजीकरण जरूरी है। संवाद