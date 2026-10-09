फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Accused caught with five lakh rupees in a car.

कार से पांच लाख रुपये करने के आरोपी को पकड़ा

Fri, 09 Oct 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। दिल्ली-रोहतक रोड पर ली फार्म के पास कार की पिछली सीट से पांच लाख रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। रुपये लेकर भाग रहे एक आरोपी को कार मालिक ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसके तीन साथियों की तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन

गांव नूना माजरा निवासी नवीन ने पुलिस को बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलर हैं। वह किसी परिचित को पांच लाख रुपये देने के लिए 23 सितंबर को उसने एसबीआई से दो लाख रुपये निकाले थे। तीन लाख रुपये पहले से उसके पास थे। उसने 500-500 रुपये के नोटों की 10 गड्डियां बनाकर हल्के हरे रंग की पॉलीथिन में रखीं और स्कॉर्पियो की पिछली सीट पर रख दीं।
विज्ञापन

नवीन के अनुसार, 7 अक्तूबर को वह ली फार्म के मुख्य गेट के पास परिचित का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने ड्राइवर साइड की खिड़की खटखटाकर सड़क की ओर इशारा किया। कुछ देर बाद दूसरे युवक ने भी ऐसा किया। नीचे उतरकर देखने पर उसे सड़क पर 10-10 रुपये के करीब 15-20 नोट पड़े मिले। इसी दौरान उसने कार में रखी पॉलीथिन गायब देखी।
विज्ञापन
विज्ञापन

शक होने पर उसने खिड़की खटखटाने वाले युवक का पीछा किया और कुछ दूरी पर पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम सतीश निवासी मादुरा हिंदगम, जिला मदुरै, तमिलनाडु बताया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने आरोन, शक्ति और वेंकटेश के साथ वारदात करना स्वीकार किया। थाना शहर एसएचओ राकेश कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश और पांच लाख रुपये की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।





------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed