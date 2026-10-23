जयदेव के निधन पर शिक्षाविद व राजनेताओं ने जताया शोक

विज्ञापन

झज्जर। एलए स्कूल के निदेशक जयदेव दहिया के निधन पर शिक्षाविद व राजनेताओं ने गांव बिरधाना पहुंचकर शोक व्यक्त किया। एलए स्कूल के संचालक जयदेव दहिया का मंगलवार रात्रि को हार्ट अटैक से निधन हो गया।उनके निधन की खबर से शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वीरवार को पैतृक गांव बिरधाना में शोक जताने वालों में जिला परिषद के अध्यक्ष कप्तान बिरधना, भाजपा नेता मनीष बंसल, पैरामाउंट स्कूल डायरेक्टर मंजीत फोगाट, आरपीएस स्कूल डायरेक्टर हंसराज यादव, एमआर स्कूल डायरेक्टर सोमबीर कोड़ान, कैंब्रिज स्कूल बिरोहड़ डायरेक्टर शरत यादव, कांग्रेस नेता सुभाष गुर्जर, बिरजू पंडित ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की। संवाद