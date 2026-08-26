JEE-NEET की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ा मौका, टॉप 500 को मिलेगी मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल

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PWNSAT 2026 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को *100 प्रतिशत तक ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप* मिल सकती है। इसके साथ ही छात्रों के पास *₹2.5 करोड़ तक के कैश प्राइज* जीतने का मौका होगा। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चयनित *टॉप 500 छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा* भी दी जाएगी।ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी परीक्षाPWNSAT 2026 का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यार्थी *1 से 15 अक्टूबर 2026* के बीच परीक्षा दे सकेंगे। वहीं, ऑफलाइन परीक्षा *3, 4, 10 और 11 अक्टूबर 2026* को देशभर के PW विद्यापीठ, पाठशाला और ट्यूशन सेंटरों में आयोजित होगी। परीक्षा का परिणाम बाद में घोषित किया जाएगा।रैंकर्स ग्रुप से मिलेगी अतिरिक्त मेंटरशिपपरीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए कुछ विद्यार्थियों को एक्सक्लूसिव *रैंकर्स ग्रुप* में शामिल किया जाएगा। इसके माध्यम से उन्हें JEE और NEET की तैयारी के लिए अतिरिक्त अकादमिक मेंटरशिप, गाइडेंस और तैयारी से जुड़ी सहायता दी जाएगी।PW के फाउंडर एवं CEO अलख पांडे ने कहा कि अच्छी शिक्षा का अवसर किसी छात्र की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। PWNSAT के माध्यम से छात्रों की आर्थिक परेशानियों को कम करने और उन्हें सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकें।