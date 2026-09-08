बिजली अदालत में एक उपभोक्ता ने दर्ज करवाई शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:15 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:15 PM IST
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नारनौल। सिंघाना रोड स्थित सर्कल कार्यालय में मंगलवार को बिजली अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें जिले भर से बिजली बिल से संबंधित केवल 1 उपभोक्ता ने अधीक्षक अभियंता के समक्ष दर्ज करवाई। अधीक्षक अभियंता जोगेंद्र हुड्डा ने शिकायतों के जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मंगलवार को बिजली अदालत का आयोजन किया जाता है।
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