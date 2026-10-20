बहादुरगढ़ में जलेगा 51 फीट का रावण, निकलेगी शोभायात्रा

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बहादुरगढ़। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व सोमवार को शहर में धूमधाम से मनाया जाएगा। पुराना कोर्ट परिसर में परोपकारी सभा की ओर से 51 फीट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। वहीं, निजामपुर रोड पर श्री हरि सेवा समिति परनाला-हसनपुर की ओर से 31 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। पर्व को लेकर रविवार को शहर में तैयारियां जारी रहीं और बाजारों में रौनक देखने को मिली।परोपकारी सभा के अध्यक्ष जगदीश एलाबादी ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे मेन बाजार से शोभायात्रा निकाली जाएगी। धार्मिक झांकियों से सजी शोभायात्रा मुख्य बाजार, मांडोठी बाजार और झज्जर रोड से होते हुए पुराना कोर्ट परिसर पहुंचेगी। यहां शाम को रावण दहन किया जाएगा। दशहरे से पहले रामकथा का आयोजन किया जाता है।बाजार में बिक रहे छोटे पुतलेदिल्ली-रोहतक रोड पर सिविल अस्पताल के नजदीक पुतलों की खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पुतला विक्रेता राजू ने बताया कि वह पहली बार बहादुरगढ़ में पुतले बना रहे हैं। इससे पहले वह नांगलोई और नजफगढ़ में काम करते थे। उन्होंने 500 से 800 रुपये कीमत के कुल 40 पुतले बनाए हैं, जिनमें से काफी बिक चुके हैं। बच्चों में भी दशहरे को लेकर उत्साह है।-फोटो 90 : दिल्ली-रोहतक रोड पर सिविल अस्पताल के नजदीक बनाए गए रावण के कुनबे के पुतले। संवाद-फोटो 91 : पुराना कोर्ट परिसर में दशहरा पर्व को लेकर की जा रही तैयारियां। संवाद