30 घंटे में 70.8 मिमी बारिश से बढ़ी ठंड, कॉलोनियों में जलभराव से परेशानी

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मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी बारिश हो सकती है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। बरिश के कारण झज्जर का अधिकतम तापमान में सात डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।वीरवार और शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना हुआ, लेकिन शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खुल गई। कई कॉलोनियों और प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। जलभराव के कारण सड़कों के गड्ढे पानी में डूब गए हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है।