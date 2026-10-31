30 घंटे में 70.8 मिमी बारिश से बढ़ी ठंड, कॉलोनियों में जलभराव से परेशानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। क्षेत्र में पिछले 30 घंटे के दौरान हुई 70.8 एमएम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है। बारिश से फिलहाल फसलों को नुकसान की आशंका नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी बारिश हो सकती है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। बरिश के कारण झज्जर का अधिकतम तापमान में सात डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
वीरवार और शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना हुआ, लेकिन शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खुल गई। कई कॉलोनियों और प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। जलभराव के कारण सड़कों के गड्ढे पानी में डूब गए हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी बारिश हो सकती है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। बरिश के कारण झज्जर का अधिकतम तापमान में सात डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
विज्ञापन
वीरवार और शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना हुआ, लेकिन शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खुल गई। कई कॉलोनियों और प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। जलभराव के कारण सड़कों के गड्ढे पानी में डूब गए हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है।
विज्ञापन