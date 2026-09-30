रायपुर: ट्रेन के सामने जाने वाली थी महिला, बच्चों की चीख सुन दौड़े स्टेशन मास्टर; बची तीन जिंदगियां

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मिली जानकारी के अनुसार, एक महिला अपने दो बच्चों के साथ उरकुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। स्टेशन पर कुछ देर रुकने के बाद वह अचानक रेलवे पटरी की ओर बढ़ने लगी। अपनी मां को पटरी की तरफ जाते देखकर दोनों बच्चों ने डर की वजह से जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया।बच्चों के लगातार चीखने की आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय बिना एक भी पल गंवाए तुरंत मौके की तरफ दौड़े। उस समय ट्रेन के आगमन का समय हो चुका था और स्टेशन पर स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई थी। ट्रेन के आने में महज कुछ ही सेकंड का समय बाकी था, लेकिन स्टेशन मास्टर ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को पीछे की ओर धकेल दिया और उसे पटरी पर आगे जाने से रोक लिया।समय पर उठाए गए इस साहसिक कदम से महिला और दोनों बच्चों के साथ होने वाली अनहोनी टल गई। यह पूरी घटना स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में महिला को पटरी की ओर बढ़ते और स्टेशन मास्टर को दौड़कर उसे बचाते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।