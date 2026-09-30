फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   The station master's prompt action saved the lives of a woman and two children

रायपुर: ट्रेन के सामने जाने वाली थी महिला, बच्चों की चीख सुन दौड़े स्टेशन मास्टर; बची तीन जिंदगियां

Wed, 30 Sep 2026 12:35 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 30 Sep 2026 12:35 PM IST
सार

महिला अपने दो बच्चों के साथ पटरी की ओर बढ़ रही थी। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय मौके पर पहुंचे और समय रहते महिला को पटरी पर जाने से रोक लिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है।

विज्ञापन
The station master's prompt action saved the lives of a woman and two children
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के उरकुरा रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रेन के सामने कूदकर जान देने जा रही एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों की जान समय रहते बचा ली गई। स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय ने बच्चों की चीख-पुकार सुनकर तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को पटरी पर जाने से रोक लिया।
विज्ञापन


मिली जानकारी के अनुसार, एक महिला अपने दो बच्चों के साथ उरकुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। स्टेशन पर कुछ देर रुकने के बाद वह अचानक रेलवे पटरी की ओर बढ़ने लगी। अपनी मां को पटरी की तरफ जाते देखकर दोनों बच्चों ने डर की वजह से जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया।
विज्ञापन


बच्चों की आवाज सुन दौड़े स्टेशन मास्टर
बच्चों के लगातार चीखने की आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर आनंद उपाध्याय बिना एक भी पल गंवाए तुरंत मौके की तरफ दौड़े। उस समय ट्रेन के आगमन का समय हो चुका था और स्टेशन पर स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई थी। ट्रेन के आने में महज कुछ ही सेकंड का समय बाकी था, लेकिन स्टेशन मास्टर ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को पीछे की ओर धकेल दिया और उसे पटरी पर आगे जाने से रोक लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ वाकया
समय पर उठाए गए इस साहसिक कदम से महिला और दोनों बच्चों के साथ होने वाली अनहोनी टल गई। यह पूरी घटना स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में महिला को पटरी की ओर बढ़ते और स्टेशन मास्टर को दौड़कर उसे बचाते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed