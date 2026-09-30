रायगढ़: तालाब में मिला हाथी शावक का शव, 51 हाथियों के दल के बीच हुई मौत; वन विभाग जांच में जुटा

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ग्रामीणों के मुताबिक, छैडोरिया गांव के आसपास पिछले कुछ समय से हाथियों का बड़ा दल विचरण कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बीती रात हाथियों का दल पानी पीने के लिए तालाब में उतरा होगा, इसी दौरान शावक के साथ यह हादसा हुआ।जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह गांव के लोगों की नजर तालाब में पड़े हाथी शावक के शव पर पड़ी। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया। ग्रामीणों का कहना है कि यह हाथियों का वही दल है, जो पिछले कुछ दिनों से सामारूमा-अमलीडीह मार्ग के आसपास भी पहुंच रहा था। बताया गया कि हाथी दिनभर जंगल में रहने के बाद शाम के समय सड़क और आसपास के इलाकों की ओर आते हैं।रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा एसडीओ आशुतोष मंडावा ने बताया कि छैडोरिया गांव के पास तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के मुताबिक, इस इलाके में लंबे समय से करीब 51 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। इनमें से एक हाथी दूसरे स्थान की ओर चला गया है। इसी दल में हाल ही में जन्मे हाथी शावक की मौत हुई है।वन विभाग की टीम ने शव को सुरक्षित बाहर निकलवाकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद शावक की मौत की परिस्थितियों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।