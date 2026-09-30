रायगढ़: तालाब में मिला हाथी शावक का शव, 51 हाथियों के दल के बीच हुई मौत; वन विभाग जांच में जुटा
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 05:59 PM IST
सार
तमनार रेंज के छैडोरिया गांव के पास तालाब में बुधवार सुबह हाथी शावक का शव मिला। वन विभाग ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू की है। अधिकारी के मुताबिक शावक की मौत तालाब में डूबने से हुई।
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विस्तार
रायगढ़ जिले के तमनार वन परिक्षेत्र के छैडोरिया गांव के पास बुधवार सुबह तालाब में हाथी शावक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर आगे की कार्रवाई शुरू की।
ग्रामीणों के मुताबिक, छैडोरिया गांव के आसपास पिछले कुछ समय से हाथियों का बड़ा दल विचरण कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बीती रात हाथियों का दल पानी पीने के लिए तालाब में उतरा होगा, इसी दौरान शावक के साथ यह हादसा हुआ।
सुबह तालाब में मिला शव
जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह गांव के लोगों की नजर तालाब में पड़े हाथी शावक के शव पर पड़ी। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया। ग्रामीणों का कहना है कि यह हाथियों का वही दल है, जो पिछले कुछ दिनों से सामारूमा-अमलीडीह मार्ग के आसपास भी पहुंच रहा था। बताया गया कि हाथी दिनभर जंगल में रहने के बाद शाम के समय सड़क और आसपास के इलाकों की ओर आते हैं।
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इलाके में लंबे समय से घूम रहा था हाथियों का दल
रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा एसडीओ आशुतोष मंडावा ने बताया कि छैडोरिया गांव के पास तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के मुताबिक, इस इलाके में लंबे समय से करीब 51 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। इनमें से एक हाथी दूसरे स्थान की ओर चला गया है। इसी दल में हाल ही में जन्मे हाथी शावक की मौत हुई है।
पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति होगी स्पष्ट
वन विभाग की टीम ने शव को सुरक्षित बाहर निकलवाकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद शावक की मौत की परिस्थितियों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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ग्रामीणों के मुताबिक, छैडोरिया गांव के आसपास पिछले कुछ समय से हाथियों का बड़ा दल विचरण कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बीती रात हाथियों का दल पानी पीने के लिए तालाब में उतरा होगा, इसी दौरान शावक के साथ यह हादसा हुआ।
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सुबह तालाब में मिला शव
जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह गांव के लोगों की नजर तालाब में पड़े हाथी शावक के शव पर पड़ी। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया। ग्रामीणों का कहना है कि यह हाथियों का वही दल है, जो पिछले कुछ दिनों से सामारूमा-अमलीडीह मार्ग के आसपास भी पहुंच रहा था। बताया गया कि हाथी दिनभर जंगल में रहने के बाद शाम के समय सड़क और आसपास के इलाकों की ओर आते हैं।
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इलाके में लंबे समय से घूम रहा था हाथियों का दल
रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा एसडीओ आशुतोष मंडावा ने बताया कि छैडोरिया गांव के पास तालाब में डूबने से हाथी शावक की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के मुताबिक, इस इलाके में लंबे समय से करीब 51 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। इनमें से एक हाथी दूसरे स्थान की ओर चला गया है। इसी दल में हाल ही में जन्मे हाथी शावक की मौत हुई है।
पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति होगी स्पष्ट
वन विभाग की टीम ने शव को सुरक्षित बाहर निकलवाकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद शावक की मौत की परिस्थितियों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।