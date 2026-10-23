रायगढ़ नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट हैक: दिखा पाकिस्तानी झंडा; जांच शुरू

नगर निगम की वेबसाइट को खोलने पर उसमें दर्ज सामान्य जानकारी की जगह पाकिस्तान के झंडे का प्रतीक दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही स्क्रीन पर हैकर का संदेश भी दर्ज था। एक सरकारी वेबसाइट पर इस तरह की संदिग्ध सामग्री सामने आने के बाद निगम प्रशासन तुरंत हरकत में आया। इसके बाद प्रबंधन ने साइबर सेल से संपर्क कर मामले की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद वेबसाइट की तकनीकी जांच की गई और संदिग्ध सामग्री को हटाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली गई। विशेषज्ञों ने प्रयास करके पाकिस्तानी झंडे का प्रतीक और हैकिंग मैसेज हटा दिया।

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साइबर विशेषज्ञों की मदद से वेबसाइट को ठीक कर लिया गया है, लेकिन यह बदलाव किसने और किस तरीके से किया, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले में सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच कर रही है। पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच के जरिये वेबसाइट में अनधिकृत बदलाव की वजह और इसके पीछे शामिल व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास कर रही है। साइबर सेल तकनीकी साक्ष्य खंगाल रही है। फिलहाल इस घटना में किसी हैकर या साइबर समूह की भूमिका की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।