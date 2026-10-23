सीजी वेदर: छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 24 घंटे में बदलाव के संकेत, जानें अन्य जिलों का हाल

छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई होने के बाद अब गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटे के अंदर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में मौसम शुष्क बना हुआ है। ऐसे में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में तापमान में गिरावट के लिए और इंतजार करना होगा। रात का तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

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मौसम विभाग के मुताबिक, आज मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बारिश को लेकर किसी भी इलाके में चेतावनी जारी नहीं की गई है। दो दिनों के बाद मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। इस दौरान कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। रायपुर शहर के लिए मौसम विभाग ने स्थानीय पूर्वानुमान जारी किया है। 23 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। धूप खिली रहेगी। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 20.04 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 31.0 और न्यूनतम 20.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 31.6 और न्यूनतम 17.0, अंबिकापुर में अधिकतम 31.8 और न्यूनतम 13.6 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 32.5 और न्यूनतम 20.0,दुर्ग में अधिकतम 20.8 और न्यूनतम 20.2 औरराजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 22.0 दर्ज किया गया।मौसम विभाग के मुताबिक, आज मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बारिश को लेकर किसी भी इलाके में चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्व और उससे लगे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीप समूह के ऊपर बना ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके प्रभाव से 23 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्व और उससे लगे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक तीव्र होने की संभावना है।