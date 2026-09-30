छत्तीसगढ़: छात्राओं से अश्लील मांग के आरोप में प्रोफेसर ने दिया इस्तीफा, कॉलेज गेट पर छात्रों ने जड़ा ताला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

छात्राओं के अनुसार प्रोफेसर जेपी राणा देर रात उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल करते थे। जब छात्राओं ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो प्रोफेसर ने संदेश भेजकर पैसे देकर पास बुलाने की बात लिखी। प्रोफेसर ने एक मैसेज में 50,000 रुपये देने की बात कहते हुए अश्लील टिप्पणी की और छात्राओं को पैसों से तौलने की कोशिश की। इस रवैये से दुखी होकर छात्राओं ने पहले कॉलेज प्रबंधन से शिकायत की। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने मामले को दबाने और कॉलेज स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास किया। इससे असंतुष्ट होकर छात्र-छात्राएं शिकायत लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए।मामले की जानकारी फैलते ही मंगलवार को आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी कि प्रोफेसर का इस्तीफा पत्र सार्वजनिक किया जाए। कई घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन और छात्रों के भारी दबाव के बाद प्राचार्य वीणा त्रिपाठी ने प्रोफेसर का इस्तीफा पत्र छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्र अब भी आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।प्रोफेसर जेपी राणा कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में पिछले तीन वर्षों से पदस्थ थे। विवाद बढ़ने पर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है। घटना के बाद प्रोफेसर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद मिला। वहीं, कॉलेज प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच या आगे की कार्रवाई को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। छात्र संगठन दोषी प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।