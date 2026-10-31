डाक विभाग की पहल: 70 रुपये में घर बैठे बनेगा पेंशनभोगियों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 31 Oct 2026 03:56 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में पेंशनभोगियों के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सेवा शुरू की गई है। अब मात्र 70 रुपये में डाकिया घर पहुंचकर आधार बायोमीट्रिक से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करेगा।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बुजुर्गों और पेंशनधारकों को बैंक या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सेवा के माध्यम से पेंशनभोगी घर बैठे ही मात्र 70 रुपये का शुल्क देकर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। इस सुविधा के तहत डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक पेंशनभोगी के घर पहुंचकर आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिये प्रमाण पत्र तैयार करने में मदद करेगा। इससे खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग और घर से बाहर जाने में असमर्थ पेंशनभोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
आधार बायोमीट्रिक से सत्यापन प्रक्रिया
पेंशन प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। इसके लिए पहले पेंशनभोगियों को बैंक या संबंधित सरकारी कार्यालयों में जाकर पूरी प्रक्रिया खुद करनी पड़ती थी। लेकिन अब डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा ने इस जटिल प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। पेंशनभोगी अपने घर पर ही डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक को बुलाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं भी आने-जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक घर पहुंचकर आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन पूरा करेंगे। बायोमीट्रिक सत्यापन सफल होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होती है, जिससे पेंशनभोगियों को भौतिक दस्तावेज जमा करने और कार्यालयों के चक्कर काटने की परेशानी से पूरी तरह राहत मिलती है।
बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत
डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की इस डोरस्टेप सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगियों को मात्र 70 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। घर बैठे सेवा उपलब्ध होने के कारण बुजुर्गों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन पेंशनभोगियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिन्हें बैंक या सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में शारीरिक या परिवहन संबंधी परेशानी होती है। दिव्यांग और असमर्थ पेंशनधारक भी अब बिना किसी परेशानी के अपने घर पर ही इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
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रायपुर डाक संभाग ने की अपील
रायपुर संभाग के प्रवर अधीक्षक डाकघर की ओर से इस जनसुविधा की जानकारी देते हुए सभी पात्र पेंशनभोगियों से समय पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की गई है। डाक विभाग का मुख्य उद्देश्य पेंशनभोगियों को उनके घर पर ही आवश्यक डाक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में पेंशनधारक इस डोरस्टेप सुविधा का लाभ उठाकर बिना किसी परेशानी के अपनी जीवन प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं।
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आधार बायोमीट्रिक से सत्यापन प्रक्रिया
पेंशन प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। इसके लिए पहले पेंशनभोगियों को बैंक या संबंधित सरकारी कार्यालयों में जाकर पूरी प्रक्रिया खुद करनी पड़ती थी। लेकिन अब डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा ने इस जटिल प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। पेंशनभोगी अपने घर पर ही डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक को बुलाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं भी आने-जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक घर पहुंचकर आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन पूरा करेंगे। बायोमीट्रिक सत्यापन सफल होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होती है, जिससे पेंशनभोगियों को भौतिक दस्तावेज जमा करने और कार्यालयों के चक्कर काटने की परेशानी से पूरी तरह राहत मिलती है।
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बुजुर्गों और दिव्यांगों को राहत
डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की इस डोरस्टेप सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगियों को मात्र 70 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। घर बैठे सेवा उपलब्ध होने के कारण बुजुर्गों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन पेंशनभोगियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिन्हें बैंक या सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में शारीरिक या परिवहन संबंधी परेशानी होती है। दिव्यांग और असमर्थ पेंशनधारक भी अब बिना किसी परेशानी के अपने घर पर ही इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
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रायपुर डाक संभाग ने की अपील
रायपुर संभाग के प्रवर अधीक्षक डाकघर की ओर से इस जनसुविधा की जानकारी देते हुए सभी पात्र पेंशनभोगियों से समय पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की गई है। डाक विभाग का मुख्य उद्देश्य पेंशनभोगियों को उनके घर पर ही आवश्यक डाक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में पेंशनधारक इस डोरस्टेप सुविधा का लाभ उठाकर बिना किसी परेशानी के अपनी जीवन प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं।