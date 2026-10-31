डाक विभाग की पहल: 70 रुपये में घर बैठे बनेगा पेंशनभोगियों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

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पेंशन प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। इसके लिए पहले पेंशनभोगियों को बैंक या संबंधित सरकारी कार्यालयों में जाकर पूरी प्रक्रिया खुद करनी पड़ती थी। लेकिन अब डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा ने इस जटिल प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। पेंशनभोगी अपने घर पर ही डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक को बुलाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं भी आने-जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक घर पहुंचकर आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन पूरा करेंगे। बायोमीट्रिक सत्यापन सफल होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होती है, जिससे पेंशनभोगियों को भौतिक दस्तावेज जमा करने और कार्यालयों के चक्कर काटने की परेशानी से पूरी तरह राहत मिलती है।डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की इस डोरस्टेप सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगियों को मात्र 70 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। घर बैठे सेवा उपलब्ध होने के कारण बुजुर्गों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन पेंशनभोगियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिन्हें बैंक या सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में शारीरिक या परिवहन संबंधी परेशानी होती है। दिव्यांग और असमर्थ पेंशनधारक भी अब बिना किसी परेशानी के अपने घर पर ही इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।रायपुर संभाग के प्रवर अधीक्षक डाकघर की ओर से इस जनसुविधा की जानकारी देते हुए सभी पात्र पेंशनभोगियों से समय पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की गई है। डाक विभाग का मुख्य उद्देश्य पेंशनभोगियों को उनके घर पर ही आवश्यक डाक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में पेंशनधारक इस डोरस्टेप सुविधा का लाभ उठाकर बिना किसी परेशानी के अपनी जीवन प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं।