छत्तीसगढ़: तीन माह की बच्ची हत्या में माता-पिता गिरफ्तार, आर्थिक तंगी से परेशान थे

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पुलिस के अनुसार यह मामला 29 सितंबर की रात का है। परिवार के सभी सदस्य रात में खाना खाने के बाद सो गए थे। रात करीब दो बजे बच्ची के पिता ने परिजनों को बताया कि उनकी तीन माह की बेटी बिस्तर से गायब है। इसके बाद परिवार और आसपास के लोगों ने घर, आंगन तथा खेतों में बच्ची की काफी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला।अगली सुबह लगभग 7:30 बजे बच्ची की दादी आंगन में पानी भरने के लिए गईं। उन्होंने पानी का ड्रम खाली करने के लिए देखा तो उसमें बच्ची मृत हालत में पड़ी मिली। ड्रम में शव मिलने से घर में चीख-पुकार मच गई और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।पुलिस जांच में सामने आया कि जन्म के बाद से ही बच्ची अक्सर बीमार रहती थी। बच्ची की बीमारी के इलाज और परिवार की आर्थिक परेशानियों की वजह से माता-पिता लगातार तनाव में चल रहे थे। पुलिस शुरुआती जांच में इन्हीं परिस्थितियों को इस घटना की मुख्य वजह मान रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बच्ची की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।