सीजी: छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस में होंगे शामिल
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ पहुंचेंगे, जहां वे जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। खास बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा।
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नितिन नवीन के दौरे से पहले पार्टी की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी भी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आएंगी। स्मृति ईरानी 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी और वे सीधे रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ जाएंगी। पार्टी के दो बड़े नेताओं के इस लगातार छत्तीसगढ़ दौरे को प्रदेश संगठन राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद अहम मान रहा है।
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। देश भर में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य मकसद देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान, उनकी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 'उलगुलान' यानी महान विद्रोह का नेतृत्व किया था।