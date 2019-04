दंतेवाड़ा में मतदान से पहले नक्सली हमला, भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत, पांच जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के काफिले पर हमला कर दिया। हमले में दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई। वहीं, पांच जवान भी शहीद हो गए। मंडावी एक जनसभा को संबोधित कर लौट रहे थे। बता दें कि बस्तर में 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।

BJP Dantewada MLA Bheema Mandavi was also in the convoy, further details awaited. #Chhattisgarh https://t.co/D84OHpZY4x