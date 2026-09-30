अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र में 60 वर्षीय महिला की मौत से हंगामा: 6 लाख मुआवजा-नौकरी के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना

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मृतका ग्राम पंचायत रेकी निवासी भगा बाई पति गौठिया पटेल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे भगा बाई गांव के तालाब में स्नान कर घर लौट रही थी, तभी अचानक शरीर में तेज दर्द हुआ। परिजन तत्काल उन्हें हरदीबाजार के अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने बीपी और अन्य जांचें बाहर से कराने को कहा, रिपोर्ट सामान्य आई। बताया जा रहा है कि महिला स्वयं पैदल चलकर अस्पताल के अंदर गई थी, लेकिन उपचार शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई।बुधवार को मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल में एकत्र हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि मूल अस्पताल भवन ध्वस्त होने के बाद एसडीएम ने पुराने तहसील भवन में अस्थाई अस्पताल शिफ्ट करते हुए बेहतर सुविधा का आश्वासन दिया था, लेकिन यहां न तो दवाएं हैं और न ही जांच की सुविधा। मामूली जांच के लिए भी मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस अस्थाई केंद्र में पहले भी लापरवाही की घटनाएं हो चुकी हैं।रात में शव को हरदीबाजार में ही सुरक्षित रखा गया और सुरक्षा के लिए दीपका, कुसमुंडा और हरदीबाजार पुलिस तैनात रही। बुधवार को तहसील कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता हुई।इस दौरान विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश जायसवाल, रेंकी सरपंच तीज राम, उप सरपंच शिव नारायण यादव, हरदीबाजार सरपंच लोकेश्वर कंवर, नरेश टंडन, पूर्व जनपद अनिल टंडन, उत्तम पटेल, कृष्णा पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और तहसीलदार अमित केरकेट्टा, एसईसीएल दीपका जीएम माइनिंग नागेंद्र साहू मौजूद रहे।विधायक प्रेमचंद पटेल ने बताया कि पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठने के बाद एसईसीएल प्रबंधन ने 6 लाख रुपए और एक पुत्र को अस्थाई नौकरी देने पर सहमति दी, तब धरना समाप्त हुआ। स्वास्थ्य केंद्र को जल्द सर्वसुविधायुक्त बनाने की मांग की गई है। वहीं बीएमओ पाली अनिल सराफ ने बताया कि मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई है।