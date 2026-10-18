कोरबा: माइनिंग अधिकारी बनकर राहगीर से मोबाइल और नगदी लूटने वाले दो गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी आदतन चोरी

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घटना का विवरण 17 अक्टूबर 2026 का है। प्रार्थी ने थाना उरगा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ट्रेलर क्रमांक CG 12 BN 4977 से गेवरा से रायगढ़ जा रहा था। दोपहर करीब 2 बजे कमरीचोली मेन रोड के आगे वाहन रोककर वह नीचे उतरा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति उसके पास आए और खुद को माइनिंग में काम करने वाला बताया।बातचीत के दौरान दोनों ने अपना नाम केसरी नंदन वैष्णव और ललित कुमार चौहान बताया। अचानक दोनों प्रार्थी की ओर बढ़े और झपट्टा मारकर उसका OPPO कंपनी का मोबाइल फोन और 500 रुपये नगद लेकर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 12 BS 0751 से फरार हो गए।रिपोर्ट पर थाना उरगा में अपराध क्रमांक 578/2026, धारा 304(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों के कथन लिए और आरोपियों की पतासाजी के लिए मुखबिर तंत्र सक्रिय किया।इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उरगा चौक में दो व्यक्ति मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी केसरी नंदन वैष्णव से OPPO मोबाइल और आरोपी ललित कुमार चौहान से वारदात में प्रयुक्त काले रंग की HF Deluxe बाइक क्रमांक CG 12 BS 0751 और 500 रुपये नगद बरामद किया गया।गिरफ्तार आरोपियों केसरी नंदन वैष्णव आदतन अपराधी है जो चोरी के मामले में दो बार और उसके खिलाफ पांच बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है हाल ही में जेल से छूटकर आया हुआ था।इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में 1. केसरी नंदन वैष्णव पिता स्व. राम नेगी वैष्णव, उम्र 36 वर्ष, निवासी पाण्डेय चाल, उरगा चौक और 2. ललित कुमार चौहान पिता संतोष चौहान, उम्र 22 वर्ष, निवासी कटबितला, थाना उरगा, जिला कोरबा शामिल हैं। पुलिस ने दोनों को 18 अक्टूबर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से 24 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड स्वीकृत किया गया है।