फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Fast track court sentences two group misdemeanor accused to 20 years rigorous imprisonment, DNA test

लेमरू सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला: 2 दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास,डीएनए रिपोर्ट बनी अहम सबूत

Wed, 30 Sep 2026 06:58 PM IST
कोरबा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 06:58 PM IST
सार

लेमरू गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हसरुहन मंझवार और अजय सिंह को दोषी ठहराकर 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। डीएनए रिपोर्ट अहम साक्ष्य बनी।

विज्ञापन
Fast track court sentences two group misdemeanor accused to 20 years rigorous imprisonment, DNA test
गैंगरेप रैप दो आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोरबा जिले के थाना लेमरू से संबंधित बहुचर्चित गैंगरेप के प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय का साफ संदेश है कि जघन्य अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन


अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि आरोपी हसरुहन मंझवार और अजय सिंह उसी गांव के रहने वाले हैं। पीड़िता गांव में अकेली रहती थी। आरोपियों ने रात में पीड़िता के घर में जबरदस्ती घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे।
विज्ञापन


पीड़िता ने सुबह थाना लेमरू में घटना की शिकायत दर्ज कराई थी, जहां आरोपियों के विरुद्ध धारा 332 बी, 351(3), 70(1) गैंगरेप का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लेमरू पुलिस ने मामले में गहन विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और डीएनए सैंपल व अन्य साक्ष्य एफएसएल लैब भेजे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रकरण में नाटकीय मोड़ तब आया जब सुनवाई के दौरान पीड़िता न्यायालय में अपने बयान से मुकर गई और कहा कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है। चूंकि मामला गैंगरेप जैसा गंभीर अपराध था, इसलिए अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से डीएनए रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की अपील की।

बाद में आई एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने पीड़िता को पुनः आहूत किया। तब पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था और डर और दबाव के कारण उसने पहले न्यायालय में घटना से इनकार किया था।


लोक अभियोजक मोहन सोनी ने अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा। गवाहों के बयान, पुलिस की विवेचना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और कठोर दंड से दंडित किया। इस फैसले से स्पष्ट है कि महिला संबंधी जघन्य अपराधों में किसी प्रकार की लापरवाही या समझौता नहीं किया जाएगा।

गैंगरेप रैप दो आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा

गैंगरेप रैप दो आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा

 

गैंगरेप रैप दो आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा

गैंगरेप रैप दो आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा

 

गैंगरेप रैप दो आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा

गैंगरेप रैप दो आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed