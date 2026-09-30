12.50 लाख की चोरी का खुलासा: बेटे ने छत के रास्ते घर में घुसकर उड़ाई रकम, पिता के साथ मिलकर बदलते रहे ठिकाने

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पुलिस के मुताबिक, चोरी की जानकारी मिलने के बाद बेटे ने अपने पिता को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर रकम को अलग-अलग स्थानों पर छिपाया और कई बार ठिकाना बदला। मामले में दोनों आरोपियों को 29 सितंबर को उनके मकान से गिरफ्तार किया गया।मजगांव निवासी हीरालाल साहू ने 24 सितंबर को सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच उनके घर से 12.50 लाख रुपये चोरी हो गए। हीरालाल ट्रांसपोर्ट, मटेरियल सप्लाई और कृषि कार्य से जुड़े हैं, जिसके चलते घर में बड़ी रकम रखी हुई थी। शिकायत के मुताबिक, घटना के दौरान परिवार के लोगों ने गमछे से चेहरा ढके एक संदिग्ध व्यक्ति को घर से बाहर निकलते हुए देखा था।पुलिस जांच के अनुसार, 15 सितंबर को गणेश चतुर्थी के चलते गांव के अधिकांश लोग गणेश पंडाल में व्यस्त थे। इसी दौरान कमलेश करीब शाम 5:30 बजे अपने पुराने मकान में पहुंचा। पुलिस का कहना है कि उसने अंधेरा होने का इंतजार किया। कमलेश का पुराना मकान हीरालाल के घर से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उसने छत के रास्ते पड़ोसी के घर में प्रवेश किया और कमरे में जाकर पहले बल्ब निकाल दिया। इसके बाद आलमारी का लॉकर खोलकर 500, 200 और 100 रुपये के नोटों के बंडल तथा पर्स में रखी रकम चोरी कर ली।पुलिस के मुताबिक चोरी के बाद कमलेश रकम को गमछे में बांधकर अपने पुराने मकान में ले गया और दूसरी मंजिल के कमरे के छज्जे में कार्टून के अंदर छिपा दिया। अगले दिन उसने अपने पिता भागवत को चोरी की जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने रकम को पुराने मकान से निकालकर नए मकान में रखा। बाद में रकम को खेत में बने बोर के कमरे में छिपाया गया। बारिश के दौरान उसे वहां से निकालकर दोबारा घर की आलमारी में रख दिया गया।पुलिस के अनुसार, कमलेश ने पर्स में रखी रकम में से करीब 47 हजार रुपये खाने-पीने और अन्य खर्चों में इस्तेमाल किए। वहीं भागवत ने करीब 50 हजार रुपये वाहन की मरम्मत और पार्ट्स खरीदने में खर्च किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मामले में चोरी की रकम के शेष हिस्से और अन्य तथ्यों की जांच जारी है।