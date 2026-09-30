12.50 लाख की चोरी का खुलासा: बेटे ने छत के रास्ते घर में घुसकर उड़ाई रकम, पिता के साथ मिलकर बदलते रहे ठिकाने
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: कबीरधाम ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 07:34 PM IST
सार
मजगांव में 12.50 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 11.53 लाख रुपये बरामद किए हैं। चोरी की रकम को पुराने मकान, नए घर, खेत के बोर वाले कमरे और आलमारी में छिपाया गया था।
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विस्तार
कवर्धा सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मजगांव में घर से चोरी हुए 12.50 लाख रुपये के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में कमलेश पटेल (19) और उसके पिता भागवत पटेल (50) को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की रकम में से 11 लाख 53 हजार रुपये बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक, चोरी की जानकारी मिलने के बाद बेटे ने अपने पिता को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर रकम को अलग-अलग स्थानों पर छिपाया और कई बार ठिकाना बदला। मामले में दोनों आरोपियों को 29 सितंबर को उनके मकान से गिरफ्तार किया गया।
घर में रखी थी 12.50 लाख की रकम
मजगांव निवासी हीरालाल साहू ने 24 सितंबर को सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच उनके घर से 12.50 लाख रुपये चोरी हो गए। हीरालाल ट्रांसपोर्ट, मटेरियल सप्लाई और कृषि कार्य से जुड़े हैं, जिसके चलते घर में बड़ी रकम रखी हुई थी। शिकायत के मुताबिक, घटना के दौरान परिवार के लोगों ने गमछे से चेहरा ढके एक संदिग्ध व्यक्ति को घर से बाहर निकलते हुए देखा था।
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गणेश पंडाल में गांव के लोग व्यस्त थे, तभी बनाई योजना
पुलिस जांच के अनुसार, 15 सितंबर को गणेश चतुर्थी के चलते गांव के अधिकांश लोग गणेश पंडाल में व्यस्त थे। इसी दौरान कमलेश करीब शाम 5:30 बजे अपने पुराने मकान में पहुंचा। पुलिस का कहना है कि उसने अंधेरा होने का इंतजार किया। कमलेश का पुराना मकान हीरालाल के घर से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उसने छत के रास्ते पड़ोसी के घर में प्रवेश किया और कमरे में जाकर पहले बल्ब निकाल दिया। इसके बाद आलमारी का लॉकर खोलकर 500, 200 और 100 रुपये के नोटों के बंडल तथा पर्स में रखी रकम चोरी कर ली।
कार्टून में छिपाई रकम, फिर कई बार बदला ठिकाना
पुलिस के मुताबिक चोरी के बाद कमलेश रकम को गमछे में बांधकर अपने पुराने मकान में ले गया और दूसरी मंजिल के कमरे के छज्जे में कार्टून के अंदर छिपा दिया। अगले दिन उसने अपने पिता भागवत को चोरी की जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने रकम को पुराने मकान से निकालकर नए मकान में रखा। बाद में रकम को खेत में बने बोर के कमरे में छिपाया गया। बारिश के दौरान उसे वहां से निकालकर दोबारा घर की आलमारी में रख दिया गया।
97 हजार रुपये खर्च करने का दावा
पुलिस के अनुसार, कमलेश ने पर्स में रखी रकम में से करीब 47 हजार रुपये खाने-पीने और अन्य खर्चों में इस्तेमाल किए। वहीं भागवत ने करीब 50 हजार रुपये वाहन की मरम्मत और पार्ट्स खरीदने में खर्च किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मामले में चोरी की रकम के शेष हिस्से और अन्य तथ्यों की जांच जारी है।
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पुलिस के मुताबिक, चोरी की जानकारी मिलने के बाद बेटे ने अपने पिता को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर रकम को अलग-अलग स्थानों पर छिपाया और कई बार ठिकाना बदला। मामले में दोनों आरोपियों को 29 सितंबर को उनके मकान से गिरफ्तार किया गया।
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घर में रखी थी 12.50 लाख की रकम
मजगांव निवासी हीरालाल साहू ने 24 सितंबर को सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच उनके घर से 12.50 लाख रुपये चोरी हो गए। हीरालाल ट्रांसपोर्ट, मटेरियल सप्लाई और कृषि कार्य से जुड़े हैं, जिसके चलते घर में बड़ी रकम रखी हुई थी। शिकायत के मुताबिक, घटना के दौरान परिवार के लोगों ने गमछे से चेहरा ढके एक संदिग्ध व्यक्ति को घर से बाहर निकलते हुए देखा था।
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गणेश पंडाल में गांव के लोग व्यस्त थे, तभी बनाई योजना
पुलिस जांच के अनुसार, 15 सितंबर को गणेश चतुर्थी के चलते गांव के अधिकांश लोग गणेश पंडाल में व्यस्त थे। इसी दौरान कमलेश करीब शाम 5:30 बजे अपने पुराने मकान में पहुंचा। पुलिस का कहना है कि उसने अंधेरा होने का इंतजार किया। कमलेश का पुराना मकान हीरालाल के घर से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उसने छत के रास्ते पड़ोसी के घर में प्रवेश किया और कमरे में जाकर पहले बल्ब निकाल दिया। इसके बाद आलमारी का लॉकर खोलकर 500, 200 और 100 रुपये के नोटों के बंडल तथा पर्स में रखी रकम चोरी कर ली।
कार्टून में छिपाई रकम, फिर कई बार बदला ठिकाना
पुलिस के मुताबिक चोरी के बाद कमलेश रकम को गमछे में बांधकर अपने पुराने मकान में ले गया और दूसरी मंजिल के कमरे के छज्जे में कार्टून के अंदर छिपा दिया। अगले दिन उसने अपने पिता भागवत को चोरी की जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने रकम को पुराने मकान से निकालकर नए मकान में रखा। बाद में रकम को खेत में बने बोर के कमरे में छिपाया गया। बारिश के दौरान उसे वहां से निकालकर दोबारा घर की आलमारी में रख दिया गया।
97 हजार रुपये खर्च करने का दावा
पुलिस के अनुसार, कमलेश ने पर्स में रखी रकम में से करीब 47 हजार रुपये खाने-पीने और अन्य खर्चों में इस्तेमाल किए। वहीं भागवत ने करीब 50 हजार रुपये वाहन की मरम्मत और पार्ट्स खरीदने में खर्च किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मामले में चोरी की रकम के शेष हिस्से और अन्य तथ्यों की जांच जारी है।