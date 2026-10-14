रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला को रोका: मंगलसूत्र लूटकर भाग रहा आरोपी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा, सामान जब्त

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पुलिस के मुताबिक, ग्राम खेमड़ा निवासी बद्दूलाल ने 13 अक्टूबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सुबह शौच के लिए गई थीं। इसी दौरान सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच गांव में ननमोहन साहू के घर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोककर तालाब जाने का रास्ता पूछा। आरोप है कि बातचीत के दौरान व्यक्ति ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र लूट लिया और गेवराघाट की ओर भागने लगा।मंगलसूत्र लूटकर भाग रहे आरोपी के खिलाफ महिला ने शोर मचाया। आवाज सुनकर उनके नाती कमलेश, योगेश और उमेश के साथ ग्रामीण श्यामलाल ने आरोपी का पीछा किया। ग्रामीणों ने ग्राम घोघरी में उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची डभरा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान पारस कुमार चंद्रा, निवासी वार्ड क्रमांक 12, जुनाडीह विजय नगर, गेवरा प्रोजेक्ट, थाना दीपका, जिला कोरबा के रूप में हुई।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5.31 ग्राम वजन का सोने का मंगलसूत्र बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा लगभग 20 हजार रुपये कीमत की काली बजाज मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। इस तरह जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 70 हजार रुपये आंकी गई है।पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 407/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(4) में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।