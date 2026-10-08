सीजी: रायगढ़ में फिर पकड़ा 18 लाख रुपये के अवैध स्क्रैप, ट्रक जब्त; चालक गिरफ्तार

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पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 10 चक्का ट्रक में भारी मात्रा में अवैध स्क्रैप लोड किया गया है, जिसे रायगढ़ इस्पात प्लांट में अनलोड करने के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत रायगढ़ इस्पात मेन रोड पर घेराबंदी की और मार्ग से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध 10 चक्का ट्रक को रोककर उसकी जांच की, तो वाहन के भीतर भारी मात्रा में अवैध स्क्रैप कबाड़ लदा हुआ पाया गया।पुलिस ने वाहन चालक से कबाड़ के संबंध में दस्तावेज मांगे। चालक की पहचान 51 वर्षीय स्युवीर सिंह के रूप में हुई, जो ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले के थाना बुडाराजा अंतर्गत ग्राम ऐंठापाली का निवासी है। पूछताछ के दौरान चालक स्युवीर सिंह ने बताया कि वह संबलपुर के ग्राम रैमण्ड से कबाड़ लेकर रायगढ़ इस्पात प्लांट में खाली करने जा रहा था। जब पुलिस ने उससे कबाड़ से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, तो उसने पहले टालमटोल किया। बाद में वह कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने वाहन में लोड स्क्रैप का कांटा कराया, जिसमें कुल 23.880 टन कबाड़ पाया गया।अवैध स्क्रैप और ट्रक को मिलाकर करीब 18 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपी स्युवीर सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में अवैध कबाड़ के परिवहन और कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों द्वारा पूंजीपथरा क्षेत्र में इस अवैध कबाड़ को खपाने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही मुस्तैदी दिखाते हुए कबाड़ जब्त कर लिया।