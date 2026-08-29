छत्तीसगढ़: पर्यटन मंडल से हटे आईएफएस विवेक आचार्य, अब वन विकास निगम की संभालेंगे कमान; आदेश जारी

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वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में 29 अगस्त 2026 को मंत्रालय से आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक विवेक आचार्य को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। विज्ञापन



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वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में 29 अगस्त 2026 को मंत्रालय से आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक विवेक आचार्य को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय वन सेवा (IFS) के 2006 बैच के अधिकारी विवेक आचार्य की नई पदस्थापना कर दी है। पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक पद से हटाए जाने के बाद अब उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में कार्यकारी संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पदस्थापना फिलहाल अस्थायी आधार पर की गई है।